Militantes do Talibã dirigem um veículo das forças de segurança do Afeganistão após tomar o controle de Herat nesta sexta-feira. EFE/STRINGER

A ofensiva do Talibã no Afeganistão, que está tomando rapidamente todos os centros urbanos do país, já causou o deslocamento de pelo menos 250 mil pessoas desde o início em maio, e 80% deles são mulheres e crianças, alertou nesta sexta-feira o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur).

Esse êxodo se soma aos 150 mil que já tiveram que deixar suas casas entre janeiro e maio, elevando o número total de deslocados internos no país da Ásia Central para 3,3 milhões, segundo dados fornecidos pela porta-voz do Acnur, Shabia Mantoo, em entrevista coletiva.