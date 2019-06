Kim Yong-chol, peso pesado do regime norte-coreano, reapareceu em público três dias depois de o jornal sul-coreano "Chosun Ilbo" ter assegurado que ele estava em um campo de trabalhos forçados como castigo pelo fiasco da cúpula de Hanói.

A agência estatal de notícias "KCNA" publicou hoje um artigo sobre um show musical em Pyongyang no domingo onde o líder Kim Jong-un e também Kim Yong-chol, vice-presidente do comitê central do Partido dos Trabalhadores, estavam presentes.