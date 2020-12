Até 25 milhões de pessoas na Ásia-Pacífico correm o risco de cair na pobreza como resultado dos efeitos econômicos causados pela pandemia da Covid-19, segundo um relatório divulgado nesta terça-feira pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Com este aumento, o organismo internacional coloca entre 94 e 98 milhões o número total de pessoas da região que podem viver com menos de US$ 1,9 (cerca de R$ 9,6) por dia.