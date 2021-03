A crise econômica em decorrência da pandemia de covid-19 agravou as disparidades de gênero na força de trabalho e gerou um retrocesso de ao menos uma década, já que 13 milhões de mulheres perderam seus empregos na América Latina e no Caribe, segundo o último Panorama Laboral da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A taxa de participação da mão-de-obra feminina em 2020 sofreu uma queda histórica de 5,4 pontos percentuais, para 46,4%, o que significa que 12 milhões de mulheres deixaram a força de trabalho na América Latina e no Caribe devido à perda de seus empregos.