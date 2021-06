A pandemia do coronavírus ainda destruirá o equivalente a 100 milhões de empregos de tempo integral em 2021, uma cifra que será reduzida para 26 milhões em 2022, embora até 2023 o crescimento dos postos de trabalho não vá conseguir compensar as perdas sofridas, segundo alertou nesta quarta-feira a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Em seu relatório atualizado sobre os efeitos da pandemia no mercado de trabalho, a OIT piora um pouco suas projeções do início deste ano, devido a fatores como a lentidão da vacinação em muitos países, que podem retardar a recuperação econômica.