O olho da tempestade tropical Elsa, a quinta da atual temporada no Atlântico, está prestes a atingir o litoral do centro ou do oeste de Cuba, de onde se aproxima nesta segunda-feira com ventos máximos constantes de 100 quilômetros por hora.

As províncias cubanas de Cienfuegos e Matanzas estão em alerta de furacão e esperam condições climáticas típicas desse fenômeno, enquanto Camaguey está sob vigilância por conta da chegada de Elsa.