A atriz e cantora Olivia Newton-John morreu nesta segunda-feira, aos 73 anos de idade, em sua casa no sul da Califórnia (EUA), informou o marido dela, John Easterling, em redes sociais.

“Olivia foi um símbolo de triunfos e esperança por mais de 30 anos, compartilhando sua jornada com o câncer de mama. Sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais continua com o Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisa sobre plantas medicinais e câncer. A família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para a @onjfoundation”, escreveu Easterling.