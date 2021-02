O Olympique de Marselha anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Jorge Sampaoli, que estava no Atlético-MG, para substituir o português André Villas-Boas, que pediu demissão no começo deste mês, enquanto que o até agora diretor esportivo, o espanhol Pablo Longoria, foi nomeado presidente.

O proprietário do clube francês, o americano Frank McCourt, apresentou em uma nota oficial o que definiu como "mudanças profundas que abrem um novo capítulo no clube", mergulhado em uma crise profunda.