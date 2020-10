13 out 2020

EFE Genebra 13 out 2020

A Organização Mundial do Comércio (OMC) autorizou nesta terça-feira a União Europeia a impor sanções comerciais aos Estados Unidos de quase US$ 4 bilhões devido a subsídios indevidos do país à fabricante de aeronaves Boeing.

Esta é a principal conclusão de uma decisão emitida por um árbitro da OMC como parte de uma longa disputa entre a americana Boeing e a europeia Airbus, grandes concorrentes na indústria aeroespacial.