As maiores economias mundiais reunidas no G20 tomaram, nos últimos sete meses, 20 medidas para restringir o comércio exterior que afetaram trocas comerciais no valor de US$ 335,9 bilhões, segundo um relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O documento, divulgado nesta segunda-feira pela ocasião da cúpula de líderes do G20, que será realizada nesta semana em Osaka, no Japão, evidencia, segundo a OMC, um notável aumento das tensões comerciais desde meados de 2018