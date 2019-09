A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou no fim da noite sábado que a Tanzânia não está compartilhando todos os dados das análises sobre o grande número de pacientes com febre no país, que levantaram nas últimas semanas o temor por possível epidemia de ebola.

A agência da ONU cobrou, por meio de comunicado, o governo do país africano que, oficialmente, garante não ter registrado casos recentes da doença.