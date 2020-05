No mundo, o total de vítimas até o momento da Covid-19 está em 254.045, enquanto os casos confirmados totalizam 3,67 milhões, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os números representam um aumento diário de mais de 80 mil infecções e 6 mil mortes, de acordo com os dados das das últimas semanas, pois, apesar da redução de novas infecções na Europa, elas cresceram em outras regiões, como América, Oriente Médio e Sudeste Asiático.

A Europa continua sendo a região mais afetada, com 1,62 milhão, seguida de perto pela América com 1,54 milhão, enquanto entre os países mais atingidos pela pandemia, destaca-se o aumento de casos na Rússia, que já é o quinto no mundo com mais infecções, apenas atrás dos Estados Unidos, Espanha, Itália e Reino Unido.

As estatísticas das autoridades nacionais de saúde indicam que o número de pacientes recuperados globalmente excede 1,3 milhão, mais de um terço do total, enquanto aqueles que ainda estão em estado grave ou crítico somam 48 mil, ou seja, 2% de todos os pacientes ativos.