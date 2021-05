A variante indiana do coronavírus, mais contagiosa que a original, já foi detectada em mais de 60 países, entre eles o Brasil, segundo informou nesta quarta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

No seu relatório epidemiológico semanal, que desta vez traz extensos detalhes sobre as quatro variantes que mais preocupam os cientistas (detectadas inicialmente no Reino Unido, Brasil, África do Sul e Índia), a OMS identifica pelo menos três evoluções diferentes da variante indiana, já presente nos cinco continentes.