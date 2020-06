O diretor executivo para Emergências da Organização Mundial de Saúde (OMS), Mike Ryan, fez um alerta nesta quarta-feira sobre a falta de conclusões sobre a relação entre a propagação do novo coronavírus com a variação de temperatura nas diferentes estações do ano.

"Para ser claro, até o momento, não temos dados que indiquem que o vírus possa atuar de forma mais agressiva ou ser mais transmitido ou não", disse o representante da agência, ao ser questionado sobre o risco adicional que há na América do Sul, com a chegada do inverno.