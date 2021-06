A Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou preocupação nesta terça-feira com a evolução da pandemia na América do Sul, onde estão localizados oito dos dez países que apresentam as maiores taxas de mortalidade por Covid-19 atualmente.

"A situação na América do Sul continua muito preocupante", disse o diretor de Emergências em Saúde da OMS, Mike Ryan, em entrevista coletiva, na qual também afirmou que quatro dos dez países com mais casos absolutos no mundo na semana passada estão na região (Brasil, Argentina, Colômbia e Chile).