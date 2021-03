A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta quinta-feira que novos casos de Covid-19 voltaram a aumentar na Europa após seis semanas de declínio e pediu que intensifique a vigilância das novas mutações mais contagiosas e aumente o número de testes e medidas de rastreamento e isolamento.

As novas infecções aumentaram 9% na semana passada, com mais da metade dos 53 países da região europeia da OMS apresentando um aumento de novos casos, especialmente na Europa Central e Oriental, embora também tenha havido um aumento na parte ocidental do continente, afirmou o diretor-regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, durante entrevista coletiva.