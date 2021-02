A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta sexta-feira contra "baixar a guarda" na Europa, confirmando que a tendência de queda de novas infecções por Covid-19 continua no continente e lembrando que seus sistemas de saúde enfrentam uma "tarefa monumental".

O diretor-regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, confirmou que a tendência no continente está em baixa "pela quinta semana consecutiva" e que, de acordo com os últimos dados disponíveis, as novas infecções semanais estão abaixo de um milhão pela primeira vez desde em setembro do ano passado.