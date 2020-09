O diretor-regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para a Europa, Hans Kluge, alertou nesta quinta-feira para uma "situação muito grave" no continente, com um aumento semanal de casos do novo coronavírus superior ao registrado no primeiro pico, em março.

Em entrevista coletiva para avaliar os dados mais recentes sobre a evolução da pandemia na Europa, Kluge disse que os casos registrados na região na semana passada ultrapassaram os 300 mil.