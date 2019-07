Das aproximadamente 135 milhões de crianças que nascem a cada ano no mundo, cerca de 20 milhões não recebem as vacinas essenciais, razão pela qual a taxa de imunização no mundo continua estagnada em 86%, alertou nesta segunda-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Essa cobertura não é suficiente para prevenir surtos epidêmicos de doenças que podem ser evitadas perfeitamente fosse alcançada a taxa de vacinação global requerida de 95%.