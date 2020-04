A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou um alerta nesta terça-feira, ao garantir que apesar da diminuição dos novos casos de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus na Itália e Espanha, não se pode dizer que a pandemia apresenta fase de desaceleração em toda a Europa.

"Existe um panorama variado na Europa, onde se começa a ver uma ligeira desaceleração de casos em surtos importantes na Espanha ou Itália, enquanto em outros países, como Turquia ou Reino Unidos, as infecções estão aumentando", avaliou a porta-voz da OMS, Margaret Harris.

A representante da entidade apontou que em países onde acontece uma desaceleração, esta será lenta. Além disso, lembrou as medidas que os governos precisam adotar nesta etapa de relaxamento gradual de quarentenas impostas, assim como de outras medidas que visam conter a propagação do novo coronavírus.

"O primeiro e mais importante, é garantir que a transmissão esteja controlada", explicou Harris.

Para a porta-voz da OMS, isso implica ter a capacidade de acompanhar todos os casos e contatos deles, assim como isolar infectados. Na sequência, o país precisa assegurar um sistema de saúde capaz de testar e isolar casos, após o relaxamento das restrições.

Outras condições que precisam ser cumpridas são a redução ao mínimo dos riscos em instalações médicas, locais de trabalho, escolas, entre outros locais com grande concentração de pessoas, a prevenção de casos importados e a conscientização da sociedade.

"É preciso garantir que a comunidade sabe o que está sabendo e está consciente", apontou Harris.

A OMS publicaria nesta terça-feira uma guia de recomendações, com desenvolve os pontos fixados pelos especialistas, endereçada às autoridades nacionais, para que avaliem as possibilidades e a forma de relaxar medidas preventivas no combate à pandemia da Covid-19.