A variante delta do novo coronavírus, detectada primeiramente na Índia e muito mais infecciosa do que outras versões do patógeno, logo se transformará em dominante mundialmente, segundo alertou nesta segunda-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"O mundo está experimentando, em tempo real, como o vírus continua mudando e se tornando mais contagioso", afirmou o diretor-geral da agência, Tedros Adhanom Ghebreyesus.