O impacto do coronavírus no sistema de saúde teve um efeito "catastrófico" sobre os pacientes com câncer, com até 50% dos serviços de diagnóstico, triagem e tratamento afetados em vários países, advertiu nesta quinta-feira o escritório regional europeu da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O diretor da OMS-Europa, Hans Kluge, lamentou a "interação mortal" criada pela pandemia de covid-19 e ressaltou que 44% dos países de todo o mundo relataram um aumento nos atrasos nos serviços relacionados ao câncer no segundo semestre de 2021.