A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta terça-feira sobre uma nova onda de covid na Europa, que vive uma situação semelhante à do verão de 2021 no hemisfério norte, com quase 3 mil mortes por semana pela doença, e pediu que os governos se preparem para o desafio do próximo outono e inverno.

"Agora está perfeitamente claro que estamos em uma situação semelhante à do verão passado", disse o diretor do escritório regional da OMS na Europa, Hans Henri P. Kluge, em comunicado no qual ressaltou que a diferença, desta vez, é que a variante ômicron prevalece.