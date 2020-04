A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou nesta quarta-feira que o número de casos no planeta de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, chegou a 2,99 milhões, enquanto 205 mil pessoas morreram em decorrência da infecção pelo patógeno.

Com relação ao boletim apresentado ontem pelo órgão, foram 2,5 mil mortes a mais, o número mais baixo dos últimos 30 dias. O gráfico de contágios da OMS, por sua vez, segue apresentando estabilidade.

A Europa segue sendo a região mais afetada do planeta, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, com 1,38 milhão de casos; seguido das Américas, com 1,21 milhão; Oriente Médio, com 175 mil; e Ásia Oriental e Pacífico, com 146 mil.

Por países, os Estados Unidos seguem em primeiro entre os que registraram mais infectados, com mais de um milhão. Espanha e Itália estão na casa dos 200 mil, enquanto Reino Unido, Alemanha, França e Turquia estão na barreira dos 100 mil.

A preocupação da OMS no momento é que, enquanto cerca de um milhão de pessoas foram curadas da Covid-19, o número de pacientes em estado crítico subiu para 60 mil, o que representa 3% do total de casos ativos atualmente. EFE

abc/bg