A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou nesta segunda-feira que foi superada a marca de 6 milhões de casos a mais de infecção pelo novo coronavírus, depois do registro do novo recorde diário de resultados de testes dando positivo, em 119 mil.

Ainda segundo a OMS, as mortes ao redor do planeta alcançaram o total de 371.166, sendo que quase 160 mil aconteceram nas Américas, região mais afetada pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo patógeno.

A Europa, por sua vez, tem 180 mil óbitos, mas apresenta queda na curva de falecimentos, assim como na Ásia Oriental-Pacífico.

Nas América, o número de casos de infecção chegou a 2,81 milhões, contra 2,15 do continente europeu, 520 mil do Oriente Médio, fechando o 'top-3' dos mais afetados pelo novo coronavírus.

Estados Unidos, Brasil e Rússia seguem como os países com mais casos de infecção. Na lista dos dez primeiros, a novidade foi a chegada do Peru, com mais de 155 mil registros.

De acordo com as autoridades nacionais de saúde, 2,86 milhões de pessoas foram curadas da Covid-19. Atualmente, 53 mil pacientes no planeta estão em estado considerado crítico ou grave. EFE

