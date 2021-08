A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que na última semana epidemiológica houve aumento de 4,4 milhões de casos de covid-19 no mundo, em comparação com a semana anterior.

De acordo com a agência, as Américas e a Europa foram as que apresentaram maior incidência acumulada no período, com 147,4 e 121,6 positivos por cada 100 mil habitantes, respectivamente.