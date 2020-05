O número de casos de Covid-19 pelo mundo confirmados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) atingiu 4,08 milhões, enquanto a quantidade de mortes ultrapassou as 288 mil, e nesta terça-feira, pela primeira vez, o continente americano superou a Europa em número de infecções.

A Europa e o continente americano têm mais de 1,7 milhão de casos cada, longe dos 275 mil no Oriente Médio, 160 mil no leste da Ásia Oriental, 105 mil no Sudeste Asiático e 46 mil na África, embora em muitos países a dificuldade de acesso aos testes pode significar números oficiais muito mais baixos que os reais.

Entre os países mais afetados do mundo, existe uma preocupação com a rápida expansão do novo coronavírus na Rússia, que hoje ultrapassou a Espanha em número de casos, segundo a OMS, ficando em segundo lugar a nível mundial, atrás somente dos Estados Unidos.

Depois desses três países estão o Reino Unido, Itália, Alemanha, Brasil, Turquia, França e Irã.

O número de recuperações globalmente excede 1,5 milhão, enquanto os pacientes em estado grave ou crítico permanecem em 2% do total (46 mil). EFE

abc/phg