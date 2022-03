A Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou nesta quinta-feira que o número de casos de covid-19 na última semana foi de 10,8 milhões, o que representa 14% de queda na comparação com os sete dias anteriores, ao tempo em que a agência apelou para que não haja redução nos testes de detecção da doença.

De 21 a 27 de março, todas as regiões registraram uma redução no número de positivos. Nas Américas, a queda foi de 14%, com 634 mil casos. Na Ásia Oriental (4,6 milhões) foi de 24%, na Ásia Meridional (232 mil), de 14%, e na Europa (5,2 milhões), de 4%.