A Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou nesta segunda-feira ser "muito preocupante" a alta no número de casos do novo coronavírus registrada nas últimas semanas na Europa, situação que estaria sendo agravada pelo baixo índice de vacinados em grupos prioritários em alguns países do continente.

De acordo com a agência, o aumento na quantidade de positivos é uma consequência da presença da variante delta, que é mais contagiosa; com o relaxamento das restrições e com o aumento no número das viagens internacionais.