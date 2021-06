A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou nesta terça-feira o uso emergencial da CoronaVac, a vacina contra a Covid-19 produzida pelo laboratório Sinovac e o segundo imunizante de fabricação chinesa a receber sinal verde da entidade depois da desenvolvida pela Sinopharm no início de maio.

A vacina da Sinovac "atende aos padrões internacionais de segurança, eficácia e fabricação", segundo disse a OMS em um comunicado, no qual observou que seus assessores técnicos visitaram as instalações do laboratório de Pequim antes de emitir sua decisão.