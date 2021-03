A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta sexta-feira que aprovou o uso emergencial da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Janssen, farmacêutica da Johnson & Jonhson, em todos os países e para a aliança Covax, com a qual tenta reduzir as desigualdades no acesso às doses.

A decisão da OMS vem um dia após a autorização também emitida pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês).