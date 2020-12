Líderes da Organização Mundial de Saúde (OMS), não esconderam a satisfação com a notícia divulgada nesta quarta-feira, de que a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde do Reino Unido (MHRA) aprovou a vacina contra o novo coronavírus das companhias Pfizer e BioNTech.

"É uma notícia realmente positiva, que nos dá esperança de que haja luz ao final do túnel para todos nós", afirmou Maria Van Kerkhove, diretora-técnica da agência para a pandemia do patógeno que provoca a Covid-19, em conversa com internautas através das redes sociais.