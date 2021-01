O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, comemorou nesta segunda-feira o fato de a China ter autorizado a entrada da missão internacional de especialistas da entidade para investigar a origem do coronavírus Sars-CoV-2, causador da covid-19, e disse esperar a contínua colaboração do governo chinês.

"Esperamos trabalhar de perto com nossos parceiros chineses nesta missão crítica para identificar a fonte do vírus e sua rota de transmissão aos humanos", escreveu Adhanom no Twitter.