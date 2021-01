A Organização Mundial da Saúde (OMS) se esquivou de falar sobre os rumores sobre o cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados de julho de 2020 para o mesmo mês em 2021, mas observou que os organizadores terão que levar em conta os riscos ao tomar a decisão.

"Gostaríamos que os Jogos Olímpicos fossem realizados, como um símbolo de nosso mundo se reunindo novamente, mas depois do que enfrentamos no ano passado teremos que decidir com base nos riscos", declarou o diretor de Emergências de Saúde da Organização, Mike Ryan, em uma entrevista coletiva.