A diretora da unidade técnica contra a covid-19 da Organização Mundial da Saúde (OMS), Maria Van Kerkhove, destacou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, que a entidade não encontrou evidências de que a variante do coronavírus Sars-CoV-2 identificada pela primeira vez na África do Sul seja mais mortal do que outras.

Também não há indícios de que ela cause um maior número de casos graves da doença ou seja mais difícil de diagnosticar.