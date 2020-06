A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou nesta segunda-feira que os casos globais de Covid-19 atingiram 8,84 milhões, enquanto as mortes pela doença totalizam 465.460 até o momento.

Nas últimas 24 horas, mais uma vez o recorde de infecções diárias foi quebrado, com mais de 183 mil, um pouco favorecido pelo aumento de casos nos Estados Unidos e no Brasil - onde no último sábado ultrapassou a marca de 1 milhão de contágios -, os dois países mais afetados do mundo.

Também destaca o fato da África ter superado a Ásia Oriental-Pacífico no número de casos (224 mil), que apesar de ser o local de origem do novo coronavírus atualmente é a região menos afetada no mundo, com 205 mil infecções, contra 4,37 milhões no continente americano e 2,52 milhões na Europa.

Por países, o gráfico dos EUA, que parece entrar em um segundo pico de infecções, e o do Peru, que ultrapassou a Espanha, se posicionando como o sexto mais afetado no mundo pela Covid-19, com mais de 250 mil casos.

O Chile, com 242 mil casos e em oitavo lugar, também está perto de ultrapassar a Espanha, que no domingo encerrou seu estado de alarme após mais de três meses de confinamento.

Os números mais positivos são os de pacientes recuperados, que representam uma porcentagem crescente do total e se aproximam dos 5 milhões, mas o número de pacientes em estado grave ou crítico também aumentou nos últimos dias, atualmente em 57 mil. EFE

