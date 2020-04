A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta segunda-feira novos números da pandemia da Covid-19 em todo o mundo, onde aponta que até o momento 196.295 morreram por conta da doença entre 2,85 milhões de casos confirmados.

Esses números mostram que nas últimas 24 horas ocorreram 50 mil novos casos do novo coronavírus e 3 mil mortes. No entanto, esses dados são significativamente inferiores aos registrados ontem pela OMS, embora seja cedo para confirmar uma desescalada, pois eles podem aumentar antes do final do dia.

A Europa continua sendo a região mais afetada, com 1,34 milhão de casos, embora seja a que apresenta uma curva descendente mais clara de casos, enquanto a América, com 1,14 milhão, experimentou um aumento de casos, mas agora acumula três dias de uma lenta queda.

Regiões como o Oriente Médio (165 mil casos), África (21 mil) ou Sudeste Asiático (44 mil) estão longe dos números da Europa ou da América, mas os três mostram uma tendência crescente e preocupante no número de infecções.

Os Estados Unidos (que estão perto de atingir 1 milhão de casos), Espanha, Itália, Alemanha, Reino Unido e França continuam sendo os países mais afetados, seguidos pela Turquia, que ultrapassou a barreira dos 100 mil contágios.

De acordo com a OMS, existem 900 mil pessoas recuperadas em todo o planeta, enquanto que o número de pacientes em estado grave ou crítico permanece estável, abaixo de 60 mil (3% do número total de casos atualmente tratados).