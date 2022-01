O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, previu que a covid-19 não vai desaparecer tão cedo e que o mundo continuará a viver com ela, mas ele disse que "aprender a viver com esta doença não significa lhe dar liberdade total".

"Vamos conviver com a covid-19 em um futuro próximo, e precisamos aprender a administrá-la com sistemas sustentáveis e integrados para o controle de doenças respiratórias agudas", disse Tedros na abertura do Comitê Executivo da OMS, que realiza nesta semana sua 150ª sessão.