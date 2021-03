O diretor de emergências sanitárias da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, afirmou nesta segunda-feira ser cedo fazer neste momento uma previsão para quando o coronavírus estará erradicado do planeta, mas espera que no ano que vem ele já tenha deixado de causar mortes.

"Seria prematuro e irrealista acreditar que acabaremos com o vírus até o final deste ano, mas podemos acabar com as internações e mortes, acabar com a tragédia associada à pandemia", declarou Ryan em entrevista coletiva. "O principal objetivo agora é manter a transmissão do vírus tão baixa quanto possível", completou.