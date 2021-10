26 out 2021

EFE Genebra (Suíça) 26 out 2021

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu nesta terça-feira pela manutenção do estado de emergência internacional por causa da covid-19, declarado em 30 de janeiro do ano passado, diante da conclusão de que a pandemia ainda está "longe do fim".

A deliberação foi feita pelo Comitê de Emergências da OMS, que concluiu reunião hoje do grupo de especialistas que é convocado a cada três meses para analisar a evolução da crise.