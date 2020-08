A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta terça-feira que toda a área monitorada na África está livre do poliovírus selvagem, causador da poliomielite (paralisia infantil), quatro anos após a identificação do último caso, no nordeste da Nigéria.

"Celebramos hoje outro triunfo da saúde pública: a erradicação do poliovírus selvagem na África. Uma conquista incrível e um auardado motivo de comemoração", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, em reunião virtual de ministros da Saúde africanos.