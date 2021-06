A cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, reconheceu nesta sexta-feira que os novos dados de eficácia da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela empresa alemã CureVac - de 47% - são "decepcionantes", mas ressaltou que nem todas as pesquisas são bem-sucedidas e incentivou a realização de novos testes.

"Os resultados estão abaixo do patamar de 50% que estabelecemos, por isso são decepcionantes", admitiu a especialista indiana em uma entrevista coletiva, observando que foi especialmente surpreendente pelo fato de outras vacinas com a nova tecnologia de RNA mensageiro, como as da Pfizer e da Moderna, terem obtido sucesso.