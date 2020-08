O retorno às salas de aula pode ser considerado seguro se for realizado em um contexto no qual a transmissão local do novo coronavírus seja baixa, afirmou nesta quarta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"O mais importante para voltar à escola é que a doença seja reduzida na comunidade. Se a transmissão for baixa na comunidade, se a vigilância epidemiológica, o rastreamento de contatos e o saneamento forem bons, as escolas podem reabrir", disse o diretor das Emergências de Saúde da OMS, Mike Ryan.