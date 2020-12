Especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) descartaram no momento a necessidade de os governos obrigarem a vacinação contra a Covid-19, argumentando que é recomendado convencer a população e que a obrigatoriedade poderia causar rejeição.

"Precisamos convencer, dialogar com as pessoas. Quem trabalha na saúde pública prefere evitar este tipo de medida", disse Mike Ryan, diretor da OMS para as Emergências Sanitárias, em entrevista coletiva.