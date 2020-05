Os casos globais de Covid-19 confirmados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) atingiram nesta sexta-feira o número de 3,75 milhões, e o continente americano, com 1,58 milhão de infecções, é a região onde o novo coronavírus se propaga mais rapidamente, aproximando-se dos 1,63 milhão de infecções na Europa.

Segundo a OMS, as mortes em todo o mundo está atualmente em 259 mil, embora neste caso a Europa, com 150 mil óbitos, quase dobro das 85 mil vítimas do continente americano.

Embora a curva de contágio continue diminuindo nos três países mais afetados (Estados Unidos, Espanha e Itália), ela permanece estável no quarto país mais afetado, no Reino Unido, e subindo no quinto, a Rússia.

O Irã, um dos primeiros países fora da China onde a disseminação da comunidade foi confirmada, tornou-se o 10º país a superar a barreira de 100 mil casos, tal como antes da Alemanha, França, Turquia, Brasil e os países mencionados acima.

Os pacientes recuperados da doença são 1,35 milhão em todo o mundo, enquanto os que estão em estado grave ou crítico são atualmente cerca de 49 mil.