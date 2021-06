A Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou nesta segunda-feira que os casos de covid-19 no Japão atualmente estão em níveis baixos, mas sinalizou que continuará em contato com as autoridades japoneses devido à possibilidade de haver público nos Jogos Olímpicos.

"Continuaremos tendo reuniões nesta semana para analisar as medidas a serem tomadas em relação a diagnósticos, rastreamento, distanciamento físico, ventilação e outras medidas relacionadas aos Jogos Olímpicos", ressaltou em entrevista coletiva o diretor da OMS para emergências sanitárias, Mike Ryan.