A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta terça-feira novas recomendações para pessoas com covid-19 que apresentem sintomas persistentes, inclusive depois de superar a doença, entre elas a medição frequente da saturação do oxigênio no sangue e o uso de anticoagulantes em doses baixas.

Nas novas recomendações, que segundo a OMS estão em análise contínua, indicam que as pessoas com covid-19 "precisam ter fácil acesso a cuidados de saúde se apresentarem sintomas persistentes, novos ou oscilantes".