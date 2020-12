A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta segunda-feira que não há evidências de que a nova cepa ou variante do coronavírus identificada no Reino Unido cause uma infecção mais grave ou afete a eficácia dos testes de diagnóstico e vacinas disponíveis.

As autoridades britânicas informaram à OMS "que não acreditam que isso terá qualquer impacto sobre a vacina", disse Maria Van Kerkhove, coordenadora da gestão da pandemia da Covid-19 na OMS, em uma entrevista coletiva em Genebra.