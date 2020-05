O número de casos do novo coronavírus no mundo confirmados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) chegou a 4,89 milhões, enquanto as mortes estão em 323.256, de acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira pela agência.

As estatísticas nacionais de saúde indicam que dois milhões de pessoas já se recuperaram da Covid-19, enquanto 45 mil seguem internados em estado grave ou crítico.

Esses dados indicam que o coronavírus ainda não atingiu seu pico global, pois nos últimos dias o número de novos casos atingiu níveis recordes, superando 100 mil infecções diárias pela primeira vez desde o início da pandemia.

No entanto, as mortes diárias parecem ter se estabilizado em cerca de 5 mil por dia, quando nas semanas anteriores ultrapassava 8 mil.

Atualmente, o continente americano é a região mais afetada pela pandemia, com 2,16 milhões de infecções, seguida pela Europa (1,94 milhão), que na semana passada deixou de ser o epicentro da Covid-19 e do Oriente Médio (376 mil casos).

Por país, Estados Unidos, Rússia e Brasil continuam sendo os territórios com mais infecções, enquanto o Peru, em 12º lugar, poderá nas próximas horas superar as barreiras de 100 mil casos. EFE

abc/phg