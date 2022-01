Os casos globais de covid-19 aumentaram 70% na semana de 27 de dezembro a 2 de janeiro, mas as mortes pela doença caíram 10% no mesmo período, de acordo com um relatório epidemiológico divulgado nesta quinta-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Houve 9,5 milhões de contágios confirmados na semana passada, quase o dobro dos registros semanais anteriores. Já o número de óbitos foi de 41 mil, o que representa a quarta semana consecutiva de declínio nas mortes, apesar da atual onda virulenta de casos da doença.